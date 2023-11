Sardegna: regista Christiano Pahler vince a Spoleto premio Nickelodeon per Cortometraggio Sociale - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regista, attore e batterista italo-tedesco Christiano Pahler, classe 1982, di Serramanna, ha vinto il XXVIII Premio della Giuria di Qualità Città di Spoleto per il cortometraggio intitolato "Come siamo diventati". Il corto è stato selezionato tra le oltre 100 opere pervenute al concorso ed è stato premiato per la sua originalità, la capacità di raccontare storie di vita quotidiana con un tocco di ironia e la sensibilità con cui affronta il tema della comunicazione digitale. (Rsc)