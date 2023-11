Caivano: Mantovano, una sfida per dare risposte concrete in tempi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo Caivano “è una sfida per dare risposte concrete in tempi rapidi in una zona di degrado e individuare un modulo operativo che, se funzionerà come speriamo a Caivano, potrà riprodursi con tutti gli adattamenti nelle altre zone degradate disseminate nel territorio italiano, non solo al Sud ma anche al Nord”. Lo ha detto il l sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano a Skytg24(Rin)