Governo: Padoan (Unicredit) elogia Meloni e Giorgetti

- Il presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit, Pier Carlo Padoan, ha elogiato il capo del governo Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In particolare, Padoan ha affermato: “Potrebbe sorprendere se dico che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è un ottimo politico e il ministro delle Finanze sta facendo davvero un ottimo lavoro”. L'ex ministro ha aggiunto: “Guardo ai provvedimenti concreti del governo e vedo che sono promettenti in termini di politica economica, soprattutto considerando il difficile contesto in cui ancora ci troviamo”. Secondo Padoan, l'Italia ha “tutti i presupposti per quando la crescita riprenderà davvero” e le agenzie di rating hanno appena “alzato” la loro valutazione del Paese. Se, infine, i fondi del Next Generation Eu verranno “investiti bene”, per il presidente del Cda di Unicredit il debito pubblico “non sarà un problema”.(Geb)