Bosnia: Agenzia Unidad, circa 3.500 permessi di lavoro sono per cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina sono attualmente circa 3.500 i permessi di lavoro rilasciati a cittadini stranieri, la maggior parte provenienti da Serbia, Turchia, Bangladesh, Nepal e Kuwait. Lo riporta l'Agenzia per il lavoro Unidad, secondo cui la necessità di lavoratori stranieri nel Paese è cresciuta in modo significativo negli ultimi due anni. "Secondo alcuni dati, il numero di lavoratori stranieri in Bosnia Erzegovina è oggi il doppio rispetto al 2020. Tuttavia, rispetto alla vicina Croazia, che conta oltre 140 mila lavoratori di nazionalità straniera, questo numero non è ancora elevato", ha sottolineato la stessa Agenzia. La maggiore carenza di manodopera nel Paese balcanico si avverte nei comparti dell'industria, nella ristorazione e dell'edilizia. (Seb)