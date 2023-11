Romania: attesa decisione commissione giuridica Senato su avvio indagine contro ex premier Citu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania, la Commissione giuridica del Senato ha tempo sino a mercoledì per rispondere alla richiesta della procura anticorruzione (Dna) che chiede l'avvio di un'indagine penale nei confronti dell'ex primo ministro, il senatore del Partito nazionale liberale (Pnl) Florin Citu. L'ex premier è accusato di abuso d'ufficio, nel caso dell'approvvigionamento con vaccini anti Covid durante la pandemia. Nello stesso fascicolo vengono presi di mira anche gli ex ministri della Sanità dell'Unione salvate la Romania (Usr) - all'opposizione, Vlad Voiculescu e Ioana Mihaila. I leader del Partito socialdemocratico (Psd) e del Pnl – che compongono la coalizione al governo - hanno annunciato che i loro parlamentari voteranno per revocare l'immunità di Florin Citu. Per i due ex ministri, invece, è necessario il consenso del presidente romeno Klaus Iohannis per procedere con l'avvio di un'indagine penale. Secondo gli inquirenti i tre avrebbero deciso di acquistare più di 52 milioni di dosi di vaccino in eccesso rispetto al reale fabbisogno nazionale, provocando così un danno allo stato di oltre un miliardo di euro. "Gli acquisti sono stati effettuati in un periodo dominato dalle incertezze sull'evoluzione della pandemia, sulla disponibilità della produzione o sulla necessità delle dei richiami", ha spiegato Voiculescu. (segue) (Rob)