Romania: attesa decisione commissione giuridica Senato su avvio indagine contro ex premier Citu (2)

- In relazione al caso in questione, Voiculescu ha accusato l'ex primo ministro, mentre Citu ha affermato che tutta la sua attività si è basata sulla buona fede e sul rispetto della legge. Il presidente dell'Usr, Catalin Drula, ha spiegato che il caso aperto contro Voiculescu è un esempio allarmante dell'uso delle istituzioni statali contro l'opposizione politica, in particolare in vista delle elezioni che si terranno il prossimo anno. Da parte sua, la ministra della Giustizia, Alina Gorghiu (Pnl), ha criticato le accuse mosse dal leader dell'Usr, definite dannose per uno stato di diritto. (Rob)