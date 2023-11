Ue: Padoan (Unicredit), non mi aspetto una nuova crisi dell'euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit, Pier Carlo Padoan, ha dichiarato di non aspettarsi “una nuova crisi dell'euro, non se l’Italia e la Germania, ciascun Paese individualmente, insieme e con gli altri, investiranno saggiamente in maniera massiccia nella tecnologia e nelle innovazioni future”. Intervistato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze ha aggiunto: “Sono un grande sostenitore del tenere sotto controllo il debito, ma dobbiamo distinguere più chiaramente tra disavanzo cattivo e buono. I debiti buoni sono quelli che promettono crescita futura”. (Geb)