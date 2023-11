Usa: sparatoria in Vermont, feriti tre studenti di origini palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Vermont sta cercando il responsabile di una sparatoria che si è verificata nel fine settimana vicino all'Università del Vermont a Burlington, Vt., in cui sono rimasti feriti tre studenti universitari di origine palestinese, due dei quali titolari di cittadinanza Usa. Il dipartimento di Polizia di Burlington ha dichiarato in una nota che le vittime sono sottoposte a “cure mediche" a seguito dell'attacco di sabato sera da parte di "un uomo bianco armato di pistola. Due erano stabili, "uno ha subito ferite molto più gravi”. I tre feriti - Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid e Tahseen Ali Ahmad - sono tutti 20enni e sono stati pubblicamente identificati dalle loro famiglie, secondo quanto riportato su X dall'Istituto per la comprensione del Medio Oriente. Il capo della polizia di Burlington, Jon Murad, ha dichiarato in una nota: "In questo momento teso, nessuno può guardare a questo incidente e non sospettare che possa essere stato un crimine motivato dall'odio. E mi sono già messo in contatto con i partner investigativi e giudiziari federali per prepararci se verrà dimostrato”.(Was)