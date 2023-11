Regno Unito: Sunak a “Bloomberg”, il Paese non è diretto verso una stagione di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha negato che il suo governo intenda avviare una fase di austerità economica. Intervistato dall’agenzia d’informazione economica “Bloomberg” alla vigilia del Global Investment Summit presso il palazzo di Hampton Court, il premier britannico ha affermato che “qualsiasi commento o accusa che sia in corso (una svolta verso l’austerità) è semplicemente infondato”: "Il governo sta già spendendo molti soldi delle persone. Preferirei concentrarmi sull'efficienza nel settore pubblico e dare la priorità alla riduzione delle tasse delle persone, piuttosto che far spendere sempre di più dei loro soldi al governo", ha affermato il premier britannico. Nei giorni scorsi il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt ha annunciato una riduzione della pressione fiscale per 10 miliardi di sterline, e riduzioni degli oneri a carico delle imprese. L’organo di vigilanza fiscale ufficiale del Regno Unito ha avvertito che la strategia di taglio delle tasse prevista dal governo comporterebbe una significativa riduzione dei servizi pubblici, già sotto pressione. Previsioni pubblicate dalla stampa britannica nei giorni scorsi stimano una riduzione dei finanziamenti ai servizi pubblici per 19 miliardi di sterline. (segue) (Rel)