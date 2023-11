Regno Unito: Sunak a “Bloomberg”, il Paese non è diretto verso una stagione di austerità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sunak ha replicato nel corso dell’intervista sostenendo che gli interventi del suo governo si concentreranno sull’"efficienza" piuttosto che sul taglio lineare della spesa. Il premier ha sottolineato che “in realtà, la spesa del governo nel Regno Unito in questo momento è a livelli storicamente alti. Fino ad ora (la spesa) è cresciuta a livelli molto sostenuti, anche in termini reali”. Secondo il primo ministro britannico, “il governo sta già spendendo molti soldi delle persone e quello che dobbiamo vedere in futuro è una maggiore produttività dal settore pubblico, deve essere all'altezza di quanto abbiamo visto nel settore privato post-Covid”. Il primo ministro ha rifiutato di speculare in merito ai futuri piani economici del governo, ma ha detto che la dichiarazione d'autunno è "l'inizio di un percorso". (Rel)