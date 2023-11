Russia: Danilenko (Kmz), iniziata produzione droni marini per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la produzione dei primi droni marini che saranno forniti in dotazione alle Forze armate russe. Lo ha detto Mikhail Danilenko, amministratore delegato della holding Kmz, in un'intervista all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. Kmz è specializzata nella produzione di imbarcazioni destinate alle forze dell'ordine russe: la Guardia nazionale russa, il Servizi per la sicurezza federale (Fsb), il ministero delle Situazioni di emergenza e altri enti. "Abbiamo già iniziato la loro produzione. I primi propulsori a getto d'acqua per questi droni marini sono stati assemblati nel nostro sito di produzione", ha detto Danilenko. I primi droni navali dovrebbero essere consegnati al ministero della Difesa entro la fine del 2023 e testati nella zona del Distretto militare settentrionale, ha osservato l'Ad. (Rum)