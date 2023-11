Kazakhstan: inviato Ue Sullivan domani in visita ad Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione europea per le sanzioni David O'Sullivan visiterà domani il Kazakhstan. Lo ha riferito l'ufficio stampa della delegazione dell'Ue in Kazakhstan. "Il 28 novembre 2023, l'inviato speciale internazionale dell'Ue per le sanzioni, David O'Sullivan, effettuerà una visita ufficiale in Kazakhstan, durante la quale sono previsti numerosi incontri con funzionari kazakhi", si legge nel comunicato. Dopo la visita, l'inviato speciale prevede di tenere una conferenza stampa. O'Sullivan ha visitato per la prima volta il Kazakhstan ad aprile e, successivamente, ha dichiarato che l'Unione europea sta lavorando con le autorità di Astana per impedire l'elusione delle sanzioni contro la Russia. (Beb)