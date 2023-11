Russia: nevicate a Mosca, operativi scali Sheremetjevo, Domodedovo e Vnukovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aeroporti della regione di Mosca Sheremetjevo, Domodedovo e Vnukovo sono regolarmente operativi nonostante le copiose nevicate che si stanno abbattendo nell'area. È quanti riferisce l'agenzia di gestione del traffico aereo Rosaviatsia, secondo cui è stato chiuso, invece, lo scalo di Zhukovskij per consentire la pulizia delle piste. "Alle 6 del mattino ora di Mosca (le 4 in Italia), le piste degli aeroporti della capitale erano già state chiuse 26 volte nelle ultime 24 ore per le operazioni di pulizia da parte dei servizi aeroportuali. Gli aeroporti di Sheremetjevo, Domodedovo e Vnukovo continuano a operare regolarmente. L'aeroporto Zhukovskij, nei pressi di Mosca, è stato chiuso per delle operazioni di pulizia dalle 6 del mattino", si legge nel comunicato. (Rum)