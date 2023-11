Bangladesh: Hrw accusa governo di aver arrestato migliaia di oppositori prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Human Rights Watch ha denunciato l’arresto di oltre 10mila oppositori e l’uccisione di 16 persone da parte delle autorità del Bangladesh, nell’ambito di una "violenta repressione autocratica" che avrebbe l’obiettivo di indebolire l’opposizione in vista delle elezioni generali del prossimo 7 gennaio. Secondo l’organizzazione non governativa, il governo della prima ministra Sheikh Hasina, che punta a ottenere un quarto mandato consecutivo, ha avviato una vasta e violenta repressione delle opposizioni per "eliminare la concorrenza". Gran parte degli oppositori arrestati sarebbero attivisti del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), protagonista della manifestazione del 28 ottobre scorso. Secondo Hew, nelle violenze che hanno segnato le proteste e le settimane successive hanno perso la vita 16 persone, inclusi 2 agenti di polizia, e 5.500 persone sono rimaste ferite. "Il governo (del Bangladesh) professa di impegnarsi per elezioni libere ed eque con i partner diplomatici, mentre al contempo le autorità statali stanno riempiendo le prigioni con gli avversari politici della Lega Awami al governo", ha dichiarato Julia Bleckner, ricercatrice senior per l'Asia di Human Rights Watch. "I partner diplomatici dovrebbero chiarire che la dura repressione del governo metterà a rischio futura cooperazione economica”. (segue) (Inn)