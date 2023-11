Bangladesh: Hrw accusa governo di aver arrestato migliaia di oppositori prima delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale del Nepal è aperta alla possibilità di riprogrammare le elezioni se il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) e altre forze politiche decidessero di parteciparvi. In tal caso il Bnp dovrà informare formalmente la Commissione. Lo ha detto la commissaria elettorale Rashida Sultana in una conferenza stampa tenuta il 20 novembre a Dacca. “Se decidessero di partecipare, i commissari elettorali si riuniranno per valutare gli aspetti legali”, ha detto la commissaria, ipotizzando anche un allungamento dei tempi “se necessario”, come riferiscono diverse testate bengalesi. “Abbiate fiducia in noi. Partecipate alle elezioni. Garantiamo un ambiente per elezioni libere ed eque in cui gli elettori possono scegliere liberamente i propri rappresentanti. Gli elettori eserciteranno il loro diritto di voto liberamente. Voteranno chi vogliono. Il nostro impegno è garantire condizioni di parità per tutti”, ha assicurato Sultana. (segue) (Inn)