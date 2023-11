Bangladesh: Hrw accusa governo di aver arrestato migliaia di oppositori prima delle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 novembre il commissario capo, Kazi Habibul Awal, ha dato l’atteso annuncio delle elezioni in un discorso televisivo, per la prima volta nella storia del Paese. Le dodicesime elezioni per il rinnovo della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale, si terranno il prossimo 7 gennaio. Si voterà per eleggere 300 parlamentari in altrettanti collegi (altri 50 sono di nomina e riservati a donne). I documenti per le candidature potranno essere presentati fino al 30 novembre e saranno esaminati dal primo al 4 dicembre. Ci sarà tempo fino al 17 dicembre per eventuali ritiri. Il 18 dicembre la Commissione assegnerà ai candidati i simboli elettorali. Quel giorno inizierà la campagna elettorale, che si concluderà il 5 gennaio. Il mandato del governo attualmente in carica terminerà il 29 gennaio. Con la pubblicazione del calendario elettorale è entrata in vigore, con effetto immediato, il codice di condotta elettorale. (segue) (Inn)