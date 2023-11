Corea del Nord: Pyongyang ripristina postazioni militari di confine rimosse nel 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha annunciato il 23 novembre il ripristino immediato di tutte le misure militari interrotte nell'ambito dell’accordo militare intercoreano del 2018, rispondendo così alla decisione di Seul di sospendere parte dell’accordo dopo il lancio di un satellite spia militare da parte del Nord. Il ministero della Difesa nordcoreano ha affermato che non sarà più "vincolato" dall'accordo militare, e che Seul dovrà “pagare cara” la decisione di venir meno agli impegni assunti dai due Paesi. "Ripristineremo immediatamente tutte le misure militari che sono state interrotte in base all'accordo militare intercoreano", ha dichiarato il ministero in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). "Annulleremo le misure militari assunte per prevenire tensioni e conflitti militari in tutte le sfere, comprese terra, mare e aria, e schiereremo forze armate più potenti e hardware militare di nuova generazione nella regione lungo la Linea di demarcazione militare", si legge nel comunicato, che fa riferimento al confine di fatto tra le due Coree. (segue) (Git)