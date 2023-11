Libia: al via oggi a Tripoli la prima conferenza sul mercato del lavoro nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tutto pronto a Tripoli per la conferenza sulla mercato del lavoro nel Sahel intitolata “Mediterraneo sicuro e un sud stabile”, che si terrà oggi e domani nella capitale della Libia e vedrà la partecipazione dei ministri del Lavoro dei Paesi del Sahel e del Sahara. L’evento di carattere regionale, continentale e internazionale è il primo del suo genere in Libia, includerà anche l’Italia e l’Unione Europea e segna un cambio di paradigma importante: per la prima volta, infatti, le autorità libiche vogliono includere e inserire i migranti nell’economia libica. (segue) (Lit)