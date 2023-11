Libia: al via oggi a Tripoli la prima conferenza sul mercato del lavoro nel Sahel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una fonte libica consultata da “Nova”, il governo di Tripoli intende offrire lo stesso memorandum sottoscritto con il Bangladesh anche agli altri Paesi del Sahel e del Sahara. In caso di successo, sarebbe un risultato storico. Secondo i dati dell’Oim, la Libia ospita 175.132 migranti del Niger (25 per cento del totale della popolazione migrante), altri 165.924 di nazionalità egiziana (24 per cento), più 123.607 originari del Ciad (18 per cento), altri 30.095 provenienti dalla Nigeria (4 per cento), 14.783 dal Ghana (2 per cento) e 12.581 dal Mali (2 per cento). Complice anche la crisi economica e la necessità del Paese membro dell’Opec di diversificare la sua industria, il governo di Tripoli sembra essersi reso conto che regolarizzare quest’enorme numero di migranti può contribuire non solo a ridurre l’emigrazione irregolare via mare verso le coste europee, ma anche a sviluppare il Paese. Le autorità tripoline hanno presentato tale ambizioso progetto, pur senza entrare nei dettagli e nei contenuti, durante una tavola rotonda con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia, alla presenza dell’ambasciatore dell’Unione europea, Nicola Orlando, e dell’ambasciatore d’Italia, Gianluca Alberini, e ai rappresentanti diplomatici di vari altri Paesi. (segue) (Lit)