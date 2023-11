Usa: presidente Camera Johnson pubblica registrazioni video dell’assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti Usa, Mike Turner, ha elogiato il presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson, per la decisione di pubblicare centinaia di ore di registrazioni delle videocamere di sorveglianza di Capitol Hill che mostrano le dinamiche dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Intervistato dall’emittente televisiva “Nbc News”, Turner ha sostenuto che ai cittadini statunitensi sia stata fornita per due anni una ricostruzione di parte del drammatico episodio. "È importante che gli americani conoscano la verità. Questo caso è stato pervaso da una quantità incredibile di disinformazione e menzogne", ha dichiarato Turner, quando gli è stato chiesto se fosse responsabile che Johnson pubblicasse le riprese, nonostante le preoccupazioni espresse dalla polizia del Campidoglio riguardo all’esigenza di tutelare la sicurezza del complesso. Già all’inizio di quest’anno la maggioranza repubblicana alla Camera aveva concesso ore di riprese delle videocamere di sorveglianza al giornalista Tucker Carlson, che sosteneva l’assalto al Congresso da parte dei sostenitori dell’ex presidente Donald Trump, dopo la sconfitta di quest’ultimo alle elezioni del 2020, fosse stata sobillata dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) per screditare l'ex presidente. Già in quell’occasione la divulgazione di parte delle riprese aveva alimentato forti polemiche, e i Democratici avevano accusato i Repubblicani di aver divulgato solo materiale che sostenesse la narrativa dei conservatori in merito al drammatico episodio.(Was)