Medio Oriente: Hamas punta a estendere la tregua oltre la scadenza di oggi

- L’organizzazione islamista palestinese Hamas ha dichiarato di voler estendere la tregua di quattro giorni con Israele, che dovrebbe scadere oggi e che ha visto finora il rilascio di tre gruppi di ostaggi israeliani da Gaza e tre gruppi di prigionieri e detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. In una dichiarazione diffusa ieri sera, Hamas ha affermato di voler "estendere la tregua dopo la conclusione del periodo di quattro giorni, attraverso seri sforzi per aumentare il numero di coloro che vengono rilasciati dalla prigionia come stabilito nell'accordo di cessate il fuoco umanitario". Nel corso del fine settimana il Qatar, che ha svolto un ruolo centrale nella mediazione dell'accordo, ha dichiarato di sperare anch'esso in una proroga della tregua, che secondo i termini concordati con Israele prevede un ulteriore giorno di sospensione delle ostilità per ogni dieci ostaggi che Hamas è disposta a liberare. "Ciò che speriamo è che lo slancio che è scaturito dalle liberazioni... e da questo accordo di quattro giorni ci consenta di estendere la tregua, e quindi entrare in discussioni più serie riguardo al resto degli ostaggi", ha dichiarato all’emittente televisiva “Cnn” il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari.(Was)