Thailandia: crescita occupazione rallenta ai minimi da 5 trimestri

- L'occupazione in Thailandia nel terzo trimestre è aumentata dell’1,3 per cento rispetto all'anno precedente, ha riferito oggi il Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Nesdc). Si tratta del tasso di crescita più lento degli ultimi cinque trimestri, a causa di un'economia debole e della scarsa domanda delle esportazioni. La seconda maggiore economica del Sud-est asiatico è cresciuta solo dell'1,5 per cento nel periodo luglio-settembre, il tasso più lento dall’inizio dell'anno, a causa della diminuzione delle esportazioni e della spesa pubblica. La crescita dell'occupazione nel terzo trimestre ha interessato principalmente il settore turistico ed è stata inferiore all’1,7 per cento registrato nel trimestre precedente, ha riferito il Nesdc in una nota. La produzione manifatturiera orientata alle esportazioni ha registrato invece una diminuzione dell'occupazione nel terzo trimestre. Il tasso di disoccupazione della Thailandia è stato dello 0,99 per cento nel periodo luglio-settembre rispetto all'1,06 per cento di aprile-giugno, ha dichiarato l'agenzia. La definizione di disoccupazione in Thailandia è circoscritta, e considera disoccupati coloro che non lavorano nemmeno un'ora nella settimana oggetto di indagine. Gli analisti sostengono che questi dati non tengono conto della significativa economia informale della Thailandia.(Fim)