Asia Orientale: Cina, Giappone e Corea del Sud concordano di rilanciare vertici trilaterali

- I ministri degli Esteri di Cina, Corea del Sud e Giappone – rispettivamente Wang Yi, Park Jin e Yoko Kamikawa - hanno concordato di organizzare un vertice trilaterale dei leader dei tre Paesi “il prima possibile”. I tre ministri si sono incontrati ieri a Busan, in Corea del Sud, per tentare di rilanciare la diplomazia trilaterale interrotta già prima della pandemia di Covid-19. I tre ministri si sono impegnati a lavorare anche su progetti di cooperazione nelle aree degli scambi tra persone, del commercio, della tecnologia, della sanità pubblica, dello sviluppo sostenibile e della sicurezza, secondo le dichiarazioni sudcoreane e giapponesi. “abbiamo concordato di ripristinare e normalizzare la cooperazione tra i tre Paesi il prima possibile", ha detto Park Jin ai giornalisti a margine dell’incontro. La Corea del Sud puntava a organizzare il vertice trilaterale entro la fine di quest’anno, ma con dicembre alle porte, l’obiettivo appare difficilmente raggiungibile. Pechino, Tokyo e Seul avevano concordato di tenere vertici ogni anno a partire dal 2008 per rafforzare gli scambi diplomatici ed economici, ma il piano si è interrotto per tensioni bilaterali e durante la pandemia di Covid-19. L'ultimo incontro trilaterale dei leader si è svolto nel dicembre del 2019.(Git)