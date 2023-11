Medio Oriente: Elon Musk incontrerà presidente israeliano Herzog dopo accuse di antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk incontrerà il presidente israeliano Isaac Herzog e parenti di cittadini israeliani sequestrati dall’organizzazione islamista palestinese Hamas, a seguito delle accuse secondo cui il miliardario avrebbe contribuito ad amplificare l'odio anti-ebraico sulla sua piattaforma di social media X (Twitter). Annunciando l'incontro in programma per oggi, l'ufficio di Herzog ha anticipato che “durante la loro riunione, il presidente sottolineerà la necessità di agire per combattere l'aumento dell'antisemitismo online". Musk, miliardario che ha fondato e gestisce anche Tesla e SpaceX, non ha risposto a richieste di commenti attraverso gli uffici stampa delle sue società.(Was)