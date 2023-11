Usa: Congresso scettico su possibilità di approvare nuovi aiuti a Israele entro fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti dubita sia possibile approvare un nuovo pacchetto di aiuti militari a Israele prima della fine di quest’anno. Il presidente repubblicano della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, ha dichiarato ieri all’emittente televisiva “Nbc News” di non essere ottimista sulle prospettive del Congresso di approvare entro la fine del mese prossimo un ampio pacchetto di spesa per la sicurezza nazionale che includerebbe finanziamenti per Israele, l'Ucraina, Taiwan e il confine meridionale degli Stati Uniti. "Penso che sarebbe molto difficile farlo entro la fine dell'anno. E l'ostacolo attuale è la politica della Casa Bianca sul confine meridionale", ha detto il deputato, sostenendo che la Casa Bianca debba accettare cambiamenti nella politica sull'immigrazione, non solo un aumento dei finanziamenti. Alla domanda se il Congresso vincolerebbe gli aiuti militari a Israele a condizioni che riducano le vittime civili a Gaza, Turner ha dichiarato che questa è già la politica degli Stati Uniti e di Israele. "Non lo proporrei, ma penso che rifletta accuratamente la politica degli Stati Uniti", ha detto. "Penso che la Casa Bianca sia stata chiara, e penso che la politica degli Stati Uniti sia stata chiara nel ridurre le vittime palestinesi che non sono di Hamas". Turner ha aggiunto di ritenere che gli Usa dovrebbero divulgare informazioni in loro possesso che avvalorino le accuse di Israele, secondo cui Hamas utilizzava le strutture ospedaliere di Gaza per celare centri di comando e depositi di armi.(Was)