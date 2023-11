Malesia: premier Anwar annuncia regime esenzione visti per visitatori da India e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha annunciato che il Paese concederà l'ingresso senza visto ai cittadini dell'India e della Cina per soggiorni fino a 30 giorni. Il regime di esenzione entrerà in vigore il primo dicembre, ha dichiarato il primo ministro ieri, durante un discorso al congresso del suo Partito della Giustizia Popolare e non ha specificato per quanto tempo sarebbe stata valida l'esenzione dal visto, ha riportato il rapporto. La Cina e l'India sono rispettivamente il quarto e il quinto maggior mercato turistico di provenienza per la Malesia. Secondo i dati governativi, la Malesia ha registrato 9,16 milioni di arrivi turistici tra gennaio e giugno di quest'anno, con 498.540 provenienti dalla Cina e 283.885 dall'India; dati ancora assai inferiori a quelli registrati prima della pandemia, specie per quanto riguarda gli arrivi dalla Cina. L’iniziativa annunciata da Kuala Lumpur è simile a una annunciata la scorsa settimana dalla Thailandia.(Fim)