Corea del Sud: forze armate partecipano per la prima volta a esercitazione informatica Nato

- Le forze armate della Corea del Sud parteciperanno per la prima volta alla più grande esercizio combinato di difesa cibernetica al mondo, guidata dalla Nato. Secondo il Comando delle operazioni cibernetiche di Seoul, una squadra di undici membri parteciperà da oggi nella veste di Paese partner a Cyber Coalition 2023, che si terrà in Estonia fino a venerdì, dopo aver partecipato all'evento dell'anno scorso come osservatore. Lanciato nel 2008, l'esercitazione annuale mira a rafforzare la capacità dell'alleanza di dissuadere, affrontare e contrastare le minacce nello spazio cibernetico, mentre le nazioni partecipanti cercano di rafforzare la cooperazione nella tecnologia e nella condivisione delle informazioni. Le esercitazioni di quest'anno si concentreranno sulla condivisione di informazioni sulle minacce e sulla deduzione della risposta più efficace in uno scenario di attacco cibernetico alle infrastrutture nazionali virtuali. La squadra sudcoreana si occuperà di un'operazione difensiva tattica che comprende il rilevamento e l'analisi di un attacco cibernetico, nonché la successiva ripristinazione. Dopo essersi unita al Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence lo scorso maggio, Seoul ha esplorato diverse vie per il potenziamento della cooperazione con l'alleanza militare.(Git)