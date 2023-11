Russia: nave battente bandiera Belize si arena nei pressi di Anapa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave da carico secco battente bandiera del Belize si è arenata vicino nei pressi di Anapa, in Russia, a causa di una tempesta. Lo ha riferito il Centro di coordinamento del Servizio di salvataggio marittimo russo (Rosmorrechflot). “Durante una tempesta la nave portarinfuse Blue Shark battente bandiera del Belize si è incagliata vicino alla costa di Anapa, nei pressi del villaggio di Vitjazevo. Secondo il capitano della nave, a bordo ci sono 21 membri dell'equipaggio, si tratta di cittadini della Siria, dell'India ed Egitto”, si legge nel rapporto. Secondo Rosmorrechflot, la nave si trovava nel porto di Taman per caricare orzo destinato all'Egitto e, dopo aver ricevuto un avviso di allerta a causa della tempesta, ha gettato gli ancoraggi. I forti venti e le onde, tuttavia, sono riusciti a strappare il natante dagli ancoraggi e la nave è andata alla deriva sino ad incagliarsi nei pressi della costa. Il soccorso marittimo, insieme al ministero per le Situazione di emergenza, stanno operando per salvare tutte le persone a bordo. (Rum)