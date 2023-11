Crimea: ministero Emergenze russo, evacuate 35 persone a Sebastopoli a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempeste e forti rovesci si sono abbattuti sulla Crimea, in particolare a Sebastopoli, dove hanno causato l'evacuazione di 35 persone, fra cui sei bambini. Lo riferisce l'ufficio stampa del ministero per le Situazioni di emergenza russo. A Sebastopoli, a causa del maltempo, oggi è stata dichiarata giornata non lavorativa per i comparti dell'istruzione, della cultura e dello sport. "Quattro abitazioni private sono state allagate, così come i primi piani di tre condomini. Da questi stabili sono state evacuate 35 persone, tra cui sei bambini. Non ci sono stati morti a causa del maltempo", si legge nel comunicato. Si segnala che i cittadini costretti a lasciare le proprie case si trovano ora presso parenti e amici, mentre una parte di loro si trova in un centro di accoglienza temporanea. (Rum)