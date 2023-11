Cora del Sud: governo raddoppia limite rimborso fiscale per turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud raddoppierà il limite per i rimborsi fiscali ai turisti stranieri a partire da gennaio 2024. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze coreano, Choo Kyung-ho. Il limite sarà aumentato fino al massimo di 1 milione di won (772,59 dollari) per un acquisto locale e 5 milioni di won (3.862,95 dollari) in totale, rispetto agli attuali 500.000 won e 2,5 milioni di won, rispettivamente, ha affermato il ministro.(Git)