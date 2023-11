Usa: Biden non parteciperà alla conferenza Cop28 sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti non parteciperà alla conferenza Cop28 sul clima in programma a Dubai da giovedì 30 novembre. L’importante evento non compare nel calendario settimanale pubblicato dalla Casa Bianca per il presidente Biden e la vicepresidente Kamala Harris. Gli impegni di Biden includono invece un viaggio in Colorado per evidenziare gli investimenti statunitensi nell'energia eolica, un incontro con il presidente dell'Angola e l'illuminazione dell'albero di Natale nazionale. Fonti della Casa Bianca hanno confermato che Biden non intende partecipare al Cop28 questa settimana, né durante una seconda finestra verso la fine dei colloqui, il 12 dicembre. Biden non avrebbe ancora deciso se inviare all’evento in sua vece un funzionario di alto livello. John Kerry, l'inviato presidenziale per il clima ed ex segretario di Stato, rappresenterà gli Usa nel corso dei negoziati e delle sessioni di lavoro quotidiane. Alla Cop28 che si aprirà questa settimana sono attesi circa 70.000 partecipanti e ospiti, tra cui leader nazionali e papa Francesco, al COP28.(Was)