Business news: Argentina, Milei formalizza nomine di ente previdenziale e compagnia petrolifera statale

- Saranno l'economista Osvaldo Giordano e l'ingegnere Horacio Marin a guidare, rispettivamente, l'ente di previdenza (Anses) e la compagnia energetica statale Ypf dell'Argentina. Lo annuncia l'ufficio del presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, rivendicando la titolarità esclusiva della "comunicazione ufficiale" circa l'attività del governo che si insedierà il 10 dicembre. Giordano è al momento ministro delle Finanze nel governo della provincia di Cordoba, il cui governatore, Juan Schiaretti, era uno dei cinque aspiranti alle presidenziali ed è oggi accreditato come uno dei possibili alleati del presidente eletto. A Marin, tecnico con una esperienza del settore energetico maturata all'interno del gruppo italo-argentino Techint, spetterà il compito di "ricomporre" la Ypf, perché, come aveva annunciato Milei, si possa nel giro di due anni renderla una azienda appetibile per il mercato. Nei giorni scorsi i media, anche grazie a parziali conferme dei diretti interessati, avevano dato per assodata la nomina della deputata Carolina Piparo all'Anses. (Abu)