22 luglio 2021

- - Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori, tra le altre cose, le delibere su Farmacap, Multiservizi, impianti sportivi comunali e Fondazione Roma Technopole. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 14:30-19:30)- Conferenza stampa di presentazione del concerto evento di Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi. Interverranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato e gli artisti Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Roma, Sala delle Bandiere in Campidoglio (ore 11:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alle cerimonie commemorative del XXII Anniversario della tragedia di Via Ventotene. Roma, via Ventotene, angolo via Scarpanto e piazza Scarpanto (ore 9:15) (segue) (Rer)