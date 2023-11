Business news: Venezuela-Colombia, annunciate nuove rotte aeree di collegamento tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela e Colombia hanno concordato l'apertura di nuove linee di collegamento aereo tra le città dei due Paesi. Lo ha annunciato su X (ex Twitter) il 20 novembre, il ministro dei Trasporti di Caracas, Ramon Velasquez Araguayan, in occasione della visita in Venezuela del presidente della Colombia Gustavo Petro. Dalla prossima settimana saranno operative le linee aeree tra la capitale colombiana Bogotà e le città venezuelane di Maiquetia, Valencia e Barcellona e tra Medellin e Maiquetia. Sempre nel quadro della visita di Petro, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato anche altri accordi in materia di energia, lotta ai cambiamenti climatici, migrazioni e commercio. L'apertura di nuove rotte aeree è l'ultimo elemento del riavvicinamento politico tra Caracas e Bogotà: dalla sua elezione, nell'agosto 2022, il nuovo presidente della Colombia Gustavo Petro ha riaperto la cooperazione con il Venezuela, dopo che il suo predecessore Ivan Duque aveva interrotto i rapporti con Caracas nel 2019. (Mec)