Business news: direttrice Fmi Georgieva si congratula con Milei, "pronti a collaborare"

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) si congratula con il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, ed è pronto "a lavorare a stretto contatto con lui e con la sua amministrazione nel prossimo periodo per sviluppare e attuare un forte piano per salvaguardare la stabilità macroeconomica e rafforzare la crescita inclusiva per tutti gli argentini". Lo si legge in un messaggio pubblicato dalla direttrice generale Kristalina Georgieva su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. L'Fmi ha concordato nel 2018 con l'Argentina un programma di prestito da 44 miliardi di dollari. A fine novembre l'Ufficio di valutazione indipendente (Ieo) del Fondo dovrebbe avviare una valutazione sulla concessione e l'uso del maxi prestito. (Abu)