Business news: Argentina, Milei promette di privatizzare media statali e compagnia energetica

- Il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, ha ribadito l'intenzione di voler privatizzare alcune delle più note aziende pubbliche del Paese. "Tutto ciò che può finire nelle nani del settore privato sarà nelle mani del settore privato", ha detto il leader de La libertà avanza (Lla) in una serie di interviste radio, concesse nelle ore successive alla vittoria. In cima alla lista c'è la principale azienda energetica, la Ypf (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A.). "Da quando il signor Axel Kicillof (governatore della provincia di Buenos Aires) ha deciso di nazionalizzarla, il degrado cui è stata sottoposta in termini di risultati ha fatto sì che vale meno di quando la si è espropriata", ha detto Milei secondo cui la prima cosa da fare sarà "ricomporla". "Nel processo di transizione che stiamo pensando sulla questione energetica, Ypf ha un ruolo importante. La si mette a creare valore perché la si possa vendere in una maniera proficua per gli argentini". Sarà poi la volta dei mezzi di informazione di Stato. "Riteniamo che la Tv pubblica è stata trasformata in un meccanismo di propaganda", ha detto il presidente eletto, secondo cui il "75 per cento dello spazio dedicato a noi è stato con toni negatici, con bugie e incoraggiando la strategia della paura. Non sono d'accordo con la pratica di avere un ministero della propaganda", ha detto. Nel mirino del futuro governo, oltre alla Tv pubblica, ci sarebbero anche la Radio Nacional e l'agenzia di stampa Telam. (Abu)