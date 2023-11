Business news: Enel, firmato accordo per cessione asset di generazione in Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel informa che le sue controllate Enel Américas e Enel Perú, quest’ultima controllata da Enel tramite la società quotata cilena Enel Américas, hanno sottoscritto un accordo con Niagara Energy, società peruviana controllata dal fondo di investimento globale Actis, per la cessione della totalità delle partecipazioni detenute dal Gruppo Enel nelle società di generazione elettrica Enel Generación Perú e Compañía Energética Veracruz. In particolare, si legge in un comunicato, l’accordo prevede che Niagara Energy acquisirà le partecipazioni detenute da Enel Perú ed Enel Américas in Enel Generación Perú (pari, rispettivamente, a circa il 66,50 per cento e al 20,46 per cento del capitale sociale di quest’ultima) e da Enel Perú in Compañía Energética Veracruz (pari al 100 per cento del capitale sociale di quest’ultima) a fronte di un corrispettivo totale di circa 1,4 miliardi di dollari (circa 1,3 miliardi di euro), corrispondenti a circa 2,1 miliardi di dollari in termini di enterprise value complessivo (circa 1,9 miliardi di euro, riferito al 100 per cento). Tale corrispettivo è soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni in considerazione del tempo che intercorrerà tra la sottoscrizione dell’accordo e il perfezionamento dell’operazione. (Com)