Giappone: sondaggio “Nikkei”, tasso di approvazione premier Kishida tocca nuovi minimi

- Il tasso di approvazione del governo del primo ministro giapponese Fumio Kishida ha toccato un nuovo minimo al 30 per cento, cedendo altri tre punti percentuali rispetto a ottobre, nell’ultimo sondaggio effettuato da “Nikkei” e TV Tokyo. Si tratta del dato peggiore dall’inizio del mandato di Kishida, nell'ottobre 2021, nonché del tasso di approvazione più basso toccato da un governo del Partito liberaldemocratico sin dal suo ritorno al potere nel 2012, con il secondo mandato di Shinzo Abe come primo ministro. Il numero di intervistati che esprimono disapprovazione nei confronti del governo è salito di 3 punti percentuali rispetto all'indagine dello scorso mese, arrivando al 62 per cento, a sua volta il dato peggiore dal 2012. Le politiche sbagliate sono state citate come la principale ragione della disapprovazione nei confronti del governo (50 per cento degli intervistati) seguite dalla mancanza di leadership (36 per cento). Per quanto riguarda le priorità politiche avvertite dai cittadini, la lotta all'inflazione è stata la risposta più comune, menzionata dal 40 per cento degli intervistati, seguita dall'economia generale al 35 per cento. Le questioni legate all'assistenza all'infanzia, all'istruzione e agli sforzi per la natalità si sono attestate al 33 per cento. Sulla fiducia al governo pesano anche una serie di recenti scandali: Diversi viceministri si sono dimessi in incidenti separati dopo il rimpasto del governo effettuato da Kishida lo scorso settembre, a seguito di casi di evasione fiscale, una relazione extraconiugale e un presunto violazione della legge elettorale. Il 63 per cento degli intervistati ritiene che questi episodi influiscano sull’efficacia dell’azione di governo.(Git)