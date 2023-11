Giappone: morto a 65 anni l’amministratore delegato del gruppo finanziario Smfg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo finanziario giapponese Sumitomo Mitsui Financial Group (Smfg) ha annunciato che l’amministratore delegato del gruppo, Jun Ohta, è deceduto all'età di 65 anni a causa di un cancro al pancreas. Il secondo più grande istituto finanziario del Giappone dopo Mitsubishi UFJ Financial Group ha dichiarato che prevede di annunciare un successore nel prossimo futuro, non appena verrà effettuata la nomina. Sino ad allora, il vicepresidente e responsabile esecutivo Toru Nakashima svolgerà le funzioni di ad, ha dichiarato la banca. Ohta si era unito alla Sumitomo Bank, predecessore di Smfg, nel 1982, e aveva assunto il ruolo di ad del gruppo nell'aprile 2019. In passato aveva ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Keidanren, la principale organizzazione di rappresentanza imprenditoriale del Giappone. Di recente, Ohta aveva cercato di espandere la presenza di Smfg nei mercati internazionali attraverso un'alleanza con la banca d'investimento statunitense Jefferies Financial Group.(Git)