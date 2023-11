Sudan: Al Burhan a Gibuti, incontrati presidente Guelleh e segretario esecutivo Igad Gebreyehu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdel Fattah al Burhan ha incontrato il presidente di Gibuti Ismail Omar Guelleh nella capitale gibutina. Durante il dialogo, riferiscono i media regionali, il generale capo delle Forze armate sudanesi ha espresso il suo favore per una fine del conflitto e per il ripristino della quotidianità per il popolo del suo Paese. Al Burhan ha anche incontrato il segretario esecutivo dell'Igad Workneh Gebeyehu, con il quale ha affrontato il tema dei colloqui di pace avviati a Gedda, in Arabia Saudita, con le Forze di supporto rapido (Rsf) sudanesi. Entrambi hanno concordato di tenere un vertice di capi di Stato sulla questione. (Res)