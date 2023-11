Business news: Milei, chiusura Banca centrale Argentina è scelta "non negoziabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura della Banca centrale dell'Argentina non è un elemento "negoziabile". Lo ha detto il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, smentendo le ricostruzioni stampa secondo cui il governo entrante avrebbe in parte ripensato la misura tante volte annunciata in campagna elettorale. "Dinanzi alle false notizie diffuse, desideriamo chiarire che la chiusura della Banca centrale della repubblica Argentina (Bcra) non è un tema negoziabile", si legge in una nota dell'ufficio del presidente eletto. (Abu)