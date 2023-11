Business news: Cepal, quota di povertà America latina cala ai livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La povertà in America latina è diminuita e ha raggiunto i livelli pre-pandemia. Lo ha scritto la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) in un rapporto sulla regione, presentato giovedì 23 novembre dal segretario generale, José Manuel Salazar-Xirinachs. La povertà, si legge nel rapporto, è diminuita del 11,2 per cento, arrivando al 29 per cento della popolazione (circa 181 milioni di persone), pari ai livelli del 2019. Tuttavia, il tasso di crescita del Pil della regione atteso per il 2024, dell'1,7 per cento, non permette di fare previsioni su un ulteriore miglioramento. "Prendiamo atto che la povertà si è ridotta rispetto al 2022, ma è presto per festeggiare", ha detto Salazar-Xirinachs. Altri dati del documento riportano infatti che la creazione di impiego tra il 2014 e il 2023 è stata la più bassa registrata dal 1950. Nella regione, l'impiego informale è ancora prevalente e 4 persone su 10 ricevono uno stipendio inferiore al salario minimo. Precarietà e insicurezza nel mondo del lavoro colpiscono soprattutto migranti e donne, e la disuguaglianza è ancora forte, informa la Cepal. "Nel 2021, il 9 per cento del Pil della regione era rappresentato dalla ricchezza di sole 105 persone" ha sottolineato l'istituzione. (Abu)