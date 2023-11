Business news: Argentina, terapia d'urto per tagliare il debito, Milei annuncia sei mesi "molto duri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare una nuova pesante crisi finanziaria, l'Argentina deve prepararsi a sei mesi "molto duri". Lo ha detto il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, anticipando il piano di "choc" che "la politica" dovrà sostenere per impedire un quadro di iper-inflazione che rischia di collocare "il 90 per cento della popolazione" sotto la linea della povertà. I primi sei mesi - dal giorno dell'insediamento, il 10 dicembre -, "saranno molto duri", anche perché la "terapia d'urto" che verrà applicata "non produrrà risultati immediati". "Per pagare il debito, faremo una correzione di bilancio choc, in modo da spingere il deficit finanziario a zero. Il che significa che il debito non crescerà più", ha detto Milei censurando una situazione che si è prodotta in "113 esercizi durante gli ultimi 123 anni". (Abu)