Business news: Perù-Qatar firmano accordo per servizi aerei, obiettivo apertura tratta Lima-Doha

- Il ministro peruviano dei Trasporti e delle Comunicazioni Raúl Pérez Reyes e il presidente ad interim dell'Autorità di Aviazione Civile del Qatar Mohamed Faleh hanno firmato ieri 21 novembre a Lima l'Accordo per i Servizi Aerei (Asa), documento che potrebbe preludere all'apertura di una tratta diretta Lima-Doha. Lo scrive l'agenzia di stampa peruviana "Andina". Con questo accordo, ha sottolineato Pérez Reyes, il Perù intende creare le condizioni per la crescita del turismo e del commercio proprio con una regione, quella del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico, con cui non esistono ancora collegamenti diretti. L'accordo, ha detto Perez, fornirà stabilità anche a investitori e operatori aerei dei due Paesi coinvolti, spianando la strada a una tratta diretta Lima-Doha. Il documento "è molto importante per il Perù, dal momento che promuoverà i flussi turistici, agevolerà la sviluppo di imprese e aprirà nuovi possibili scambi, aiutando entrambi i Paesi", ha detto il ministro. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, riporta ancora "Andina", continuerà a lavorare su questo tipo di accordi bilaterali per rafforzare il mercato aereo peruviano e rendere l'aereoporto internazionale Jorge Chavez uno dei principali hub della regione. (Brb)