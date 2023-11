Business news: Brasile, commissione Esteri del Senato approva ingresso Bolivia nel Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Esteri del Senato del Brasile ha approvato all'unanimità il protocollo di adesione della Bolivia nel Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur), l'area di integrazione commerciale che comprende anche Argentina, Paraguay e Uruguay. Il documento, che aveva ricevuto ad ottobre il via libera dalla Camera, dovrà essere ora approvato in via definitiva dalla plenaria del Senato. Il Parlamento del Brasile è l'ultimo a dover ratificare il protocollo firmato dai rispettivi capi di stato nel 2015. L'ingresso di un nuovo Paese nel Mercosur è peraltro vincolato al rispetto di clausole democratiche, elemento che potrebbe rilevare nel dibattito al Senato, come già visto in commissione Esteri. "Siamo preoccupati che il processo per l'ingresso della Bolivia verrà sospeso, come successo al Venezuela" ha però dichiarato il senatore ed ex ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro. Questi ha in particolare posto l'accento sulla presenza di "prigionieri politici", compresa l'ex presidente "ad interim", Jeanine Anez. Il Senato si è al proposito impegnato ad inviare una delegazione a La Paz per verificare la situazione nel Paese prima di procedere alla votazione finale nella plenaria. (Brb)