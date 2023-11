© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci, partecipa all'iniziativa "Comunità energetiche rinnovabili: il ruolo delle amministrazioni locali", presso L'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi Roma Tre. Intervengono il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e il Direttore dell'Ufficio Clima di Roma Capitale Edoardo Zanchini. Roma, via Ostiense 133 (ore 9:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia commemorativa in occasione del 44° anniversario dell'assassinio del maresciallo di P.S. Domenico Taverna. Roma, commissariato di Ps Appio Nuovo, via Giovanni Botero 57 (ore 12)- L'assessora alle Politiche della sicurezza, Attività produttive e alle Pari opportunità Monica Lucarelli interverrà al convegno Business Leader Summit. Roma, Spazio Field - via Merulana 248 (ore 17:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste alla serata inaugurale della stagione 2023-2024 del Teatro dell'Opera di Roma. Roma, Teatro dell'Opera, piazza Beniamino Gigli (ore 18) (segue) (Rer)