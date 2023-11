Business news: Ecuador, a ottobre disoccupazione al 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre, l'indice di disoccupazione in Ecuador si è attestato al 3,6 per cento, un decimo di punto in meno rispetto a settembre. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inec) nel rapporto Enemdu (Encuesta nacional de empleo, desempleo y seubempleo), pubblicato oggi. Il dato è in calo di 5 decimi rispetto al 4,1 per cento registrato ad ottobre del 2022. Del totale degli occupati, il 34,8 per cento ha un lavoro "adeguato" (con compenso sopra il salario minimo e occupazione continua). (Brb)