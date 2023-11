Business news: stime preliminari, ad ottobre attività economica Messico a +2,9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico potrebbe aver chiuso il mese di ottobre con una crescita dell'economia del 2,9 per cento su anno, frutto di un incremento del 4,1 per cento del manifatturiero e del 2,2 per cento del comparto dei servizi. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec) pubblicando l'indicatore "Ioae", anticipazione dell'indice sull'attività economica (Igae) per il decimo mese dell'anno. Su mese, l'Ioae risulta in crescita dello 0,1 per cento, in virtù del -0,1 per cento delle attività secondarie e del terziario. L'Ioae, presentato con un intervallo di fiducia del 95 per cento, permette di conoscere "con stime opportune" l'andamento dell'attività economica solo tre settimane dopo la fine del mese di riferimento. L'Igae, che viene pubblicato otto settimane dopo la fine del mese di riferimento, fornisce il dato effettivo della crescita. Quest'ultimo è presentato come una misura dell'andamento del prodotto interno lordo, misurato però su base mensile e non trimestrale. (Mec)