- VARIE- Workshop dal titolo "Comunità energetiche rinnovabili il ruolo delle amministrazioni locali".All'evento, moderato dall'assessora ai Progetti Speciali Municipio Roma VIII, Francesca Vetrugno, porteranno il proprio saluto Massimiliano Fiorucci, Magnifico Rettore Università Roma Tre, Alberto Attanasio, direttore generale Università Roma Tre e Amedeo Ciaccheri, presidente Municipio Roma VIII. Parteciperanno, inoltre, Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, Edoardo Zanchini, direttore Ufficio Clima Roma Capitale, Fabio Crescimbini, presidente Cer Università Roma Tre, Angela Mussumeci, direttrice Municipio Roma VIII, Serenella Presutti, Dirigente Scolastico. Roma, Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, via Ostiense 133 (ore 9:30)- Primo incontro pubblico di approfondimento dedicato alla sensibilizzazione e alla diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili. Un appuntamento organizzato dal Municipio XV in collaborazione con Ancitel Energia e Ambiente che coinvolgerà tecnici ed esperti del settore per analizzare i vantaggi ambientali ed economici delle Comunità energetiche rinnovabili. Partecipano il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, l'assessore alle Politiche ambientali del Municipio Roma XV, Marcello Ribera, la direttrice dell'Ufficio Tecnico del Municipio Roma XV, Sara Palombi, il direttore di Ufficio di scopo "Clima" di Roma Capitale, Edoardo Zanchini, il Presidente del Cnpi, Gianni Esposito, la referente Oar - Comitato Tecnico della Formazione Ordine Architetti Ppc di Roma e Provincia, Ilaria Montella e la referente per Ancitel Energia e Ambiente, Francesca Morandini. Roma, Sala Studio Euclide del Centro Euclide, via Flaminia 834 (ore 17)- Convegno dal titolo "La Commissione Affari costituzionali incontra le Università". Roma, Aula magna - Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro (ore 15:30)- Manifestazione organizzata dal Movimento degli studenti palestinesi davanti alla sede di Leonardo. Roma, piazza Monte Grappa, angolo viale Mazzini (ore 16) (Rer)