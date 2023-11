Business news: bilaterale Noboa-Petro, collaborazione tra Ecuador e Colombia su energia e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I governi di Colombia ed Ecuador lavoreranno assieme per affrontare la carenza dell'offerta dell'energia, resa da ultimo acuta a causa della siccità, e trovare strategie comuni di contrasto alla violenza. "credo che in maniera concordata possiamo mitigare gli effetti della crisi climatica nella nostra regione", ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, commentando il bilaterale tenuto a Quito con l'omologo ecuadoriano, Daniel Noboa, a margine della cerimonia di insediamento di quest'ultimo. Le alte temperature e la mancanza di precipitazioni hanno inciso sulla capacità delle centrali idroelettriche, protagoniste della matrice energetica ecuadoriana. Non è un caso che negli ultimi mesi Quito abbia attuato piani di razionamento delle forniture, con blocchi fino a quattro ore al giorno. A fine ottobre, l'ex presidente Guillermo Lasso si era recato a Bogotà proprio per trattare un aumento dell'offerta di energia dalla Colombia all'Ecuador. Petro ha ribadito a Noboa l'intenzione di poter esportare fino a 10 gigavatt/ora al giorno.